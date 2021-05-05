Президент Киргизии заявил, что новая конституция написана с учетом актуальных вызовов

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Принятая на референдуме новая редакция Конституции Киргизии составлена с учетом современных вызовов. Об этом в обращении к народу по случаю Дня Конституции заявил в среду глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество", - сказал он.

По мнению Жапарова, новый основной закон будет "успешно служить интересам" народа республики и способствовать "дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана". Как планируется, церемония подписания новой редакции конституции президентом состоится в Бишкеке 5 мая.

11 апреля в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. В нем приняли участие около 37% избирателей. 79% из них высказались за принятие изменений основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности с 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели управления.