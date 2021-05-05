Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции республики

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду подписал новую редакцию конституции республики. Церемония подписания состоялась в государственной резиденции "Ала-Арча" и транслировалась в прямом телеэфире.

Поправки в основной закон республики были приняты на состоявшемся в республике 11 апреля референдуме. Они предусматривают значительное усиление полномочий главы государства и сокращение прав парламента.

"Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество", - считает глава государства.

11 апреля в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Участие в голосовании приняли около 37% граждан, около более 79% из которых высказались за принятие изменений основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Кроме того, президент теперь сможет избираться на два пятилетних срока, а не на один шестилетний. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели управления.