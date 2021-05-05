В Германии попросили Генпрокуратуру расследовать разгоны протестов в Белоруссии

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ от имени 10 человек с иском против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило в среду агентство DPA .

Истцы считают, что при разгоне акций протеста, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года, были совершены преступления против человечности. Адвокаты от имени клиентов просят Германию провести собственное независимое расследование таких преступлений в соответствии с так называемой универсальной юрисдикцией.

"Наши подзащитные ожидают, что Германия выразит приверженность защите прав человека и в случае с Белоруссией", - цитирует агентство слова адвокатов.