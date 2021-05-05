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В Германии попросили Генпрокуратуру расследовать разгоны протестов в Белоруссии

Немецкие адвокаты обратились в ведомство от имени 10 человек с иском против президента республики Александра Лукашенко

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ от имени 10 человек с иском против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило в среду агентство DPA.

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Истцы считают, что при разгоне акций протеста, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года, были совершены преступления против человечности. Адвокаты от имени клиентов просят Германию провести собственное независимое расследование таких преступлений в соответствии с так называемой универсальной юрисдикцией.

"Наши подзащитные ожидают, что Германия выразит приверженность защите прав человека и в случае с Белоруссией", - цитирует агентство слова адвокатов.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГермания
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