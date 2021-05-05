Рахмон поручил восстановить за месяц разрушенные на границе с Киргизией дома

ДУШАНБЕ, 5 мая. /ТАСС/. Дома, разрушенные в ходе вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе, должны быть восстановлены в течение одного месяца. Такое поручение дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон председателю граничащей с Киргизией Согдийской области Раджаббою Ахмадзоде в телефонном разговоре, который состоялся в среду, сообщила пресс-служба главы государства.

"В течение одного месяца все разрушенные и поврежденные жилые дома полностью восстановить и обеспечить [людей] всеми необходимыми бытовыми принадлежностями", - отметил президент. Отмечается, что глава Таджикистана поручил руководителю области постоянно держать на контроле ситуацию с оказанием помощи пострадавшим семьям.

Как сообщила пресс-служба, Ахмадзода доложил президенту о работе штаба, который круглосуточно действует в городе Исфара и Бободжон Гафуровском районе [расположены на границе с Киргизией]. Также он сообщил о мерах, принимаемых по восстановлению жилых домов, разрушенных в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что, по данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, в пострадавшей от конфликта зоне в Согдийской области проведена предварительная оценка ущерба, нанесенного в ходе вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе. Было указано, что на территории трех населенных пунктов полностью уничтожены 14 жилых домов, частично разрушены три дома, здание школы и одно вспомогательное сооружение.