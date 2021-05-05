Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Украины обустроили около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией в рамках так называемого проекта "Стена". Об этом сообщил в среду глава Государственной пограничной службы страны Сергей Дейнеко.

"За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора", - сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".

Дейнеко сообщил, что изначально стоимость проекта составляла более 4 млрд гривен (около $143 млн), затем она была уменьшена до 2,5 млрд гривен (около $90 млн). "На сегодняшний день фактически потрачено уже 2 млрд гривен. На этот год запланированы расходы в 338 млн гривен (около $12 млн - прим. ТАСС)", - проинформировал глава ведомства.

По словам Дейнеко, работы по обустройству завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области. Проводятся проектно-изыскательные работы по Сумской области, инженерные работы там еще не начинались.

Проект "Стена" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил в 2014 году как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала на 2018 год, затем - до 2021, а в последующем и до 2025 года.

В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс.) при реализации проекта "Стена". В 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме. По версии следствия, ряд чиновников Госпогранслужбы Украины и представителей бизнеса завышали объемы фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.