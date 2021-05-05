Дело блогера Тихановского передали в Верховный суд Белоруссии

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского и его сообщников, обвиняемых в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране.

"Согласно материалам дела, Тихановский С. Л., Статкевич Н. В., а также привлеченные ими Саков А. Н., Попов Д. Ю., Лосик И. А., Цыганович В. В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году", - отмечается в среду в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

По данным следствия, для достижения своих целей обвиняемые использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. "Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики", - добавили в прокуратуре. Отмечается, что во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на "обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности".

В Генпрокуратуре сообщили, что Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центризбиркома во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал "как призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Ермошиной Л. М. о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома, нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав".

В сообщении ведомства также говорится, что в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и проживания, обнаружены и изъяты $900,3 тыс., пневматический пистолет и пневматический автомат. "Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях", - заявили в прокуратуре.

Ущерб государству

В Генпрокуратуре заявили, что "в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн белорусских рублей (около $1,16 млн)". Также сообщается, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около $775 тыс.). После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу, что обвинение фигурантам дела предъявлено "обоснованно и подтверждено собранными доказательствами", а избранная обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена "обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется". Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.

В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.