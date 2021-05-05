Самопровозглашенное правительство Мьянмы создает народные силы обороны

БАНГКОК, 5 мая. /ТАСС/. Правительство национального единства Мьянмы объявило о создании народных сил обороны. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе самопровозглашенных властей.

По их мнению, нынешние военные власти применяют чрезмерную силу против лидеров избранного народом во время всеобщих выборов правительства, в том числе заключая их в тюрьмы. Предполагается, что новая структура займется защитой своих сторонников от действий армии Мьянмы. В заявлении говорится о необходимости проведения эффективных реформ в секторе безопасности, которые требуются на протяжении многих лет. Отмечается, что это решение является первым шагом к созданию "Федеральной союзной армии".

Правительство национального единства было провозглашено 16 апреля. В него вошли в основном остающиеся на свободе руководители оппозиционной Национальной лиги за демократию.