Президент Казахстана не планирует приезжать в Москву на 9 Мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву по случаю празднования Дня Победы не запланирован. Об этом сообщил в среду ТАСС посол республики в РФ Ермек Кошербаев.

"Не планируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Примут участие представители дипкорпуса, мои коллеги-послы. Я тоже собираюсь участвовать, приглашение получил", - уточнил посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что специальных приглашений гостям из зарубежных стран на празднование в Москве 76-летия Победы не рассылалось, так как дата не юбилейная, но это не значит, что лидеры соседних и союзнических России стран не могут при желании приехать.