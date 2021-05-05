Глава МИД Палестины передал Лаврову письмо Аббаса Путину

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в среду на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым передал письмо лидера Палестины Махмуда Аббаса президенту России Владимиру Путину, в котором в том числе выражается благодарность за предоставление российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Я сегодня привез письмо от президента Палестины Махмуда Аббаса, направленное президенту России Владимиру Путину. В нем президент выражает свою благодарность за предоставление вакцины, а также затрагивает темы взаимных интересов касательно Ближневосточного региона, в частности ситуацию в Палестине и обстановку в целом", - сказал он.

"Раньше проводились ежегодные встречи между нашими президентами, но из-за эпидемии коронавируса, к сожалению, сейчас это невозможно, поэтому альтернативой являются такие встречи. Мы считаем, необходимо сохранять такую традицию, чтобы Палестина могла перенять опыт России и ее мудрость", - подчеркнул аль-Малики.

Палестина заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией по поставкам вакцины от коронавируса, добавил Рияд аль-Малики. "Мы смогли предоставить нашему народу 500 тыс. доз вакцин "Спутник V". Надеемся, что в ближайшее время сможем предоставить еще больше. Будем сотрудничать в этой сфере с Россией", - сказал он.

Аль-Малики поблагодарил за оказанную Палестине помощь в борьбе с пандемией. "Российская вакцина стала первой вакциной, которая дошла до палестинских территорий, и мы верим, что такое сотрудничество продолжится", - добавил палестинский министр.

Парламентские выборы в Палестине

Рияд аль-Малики также проинформировал Сергея Лаврова о причинах переноса парламентских выборов в стране и подтвердил приверженность государства их проведению на всех палестинских территориях.

"Мы говорили об обстоятельствах, которые заставили правительство Палестины перенести выборы, которые должны были пройти 22 мая. Мы объяснили четко и подробно, что нас заставило принять такое решение. Также мы подтверждаем приверженность Палестинского государства провести выборы, и мы подтверждаем, что эти выборы пройдут на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Это наша обязанность перед международным сообществом и перед палестинским народом", - сказал дипломат.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета уже истекли. Голосование было намечено на вторую половину мая, однако Махмуд Аббас объявил об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока "не будет гарантировано участие в выборах жителей Восточного Иерусалима". По его словам, Израиль отказался допустить проведение избирательной кампании в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме, в связи с чем международное сообщество должно оказать давление на еврейское государство.