Опрос: в мире США считают большей угрозой демократии, чем Россию и Китай

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматриваются в мире как представляющие большую угрозу демократии, чем Россия и Китай. Об этом свидетельствуют данные международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале-апреле по заказу фонда "Альянс демократий" (Alliance of Democracies Foundation), сообщает в среду газета The Guardian.

В исследовании приняли участие около 53 тыс. человек в 53 странах. Самым "поразительным результатом" опроса британское издание называет то обстоятельство, что почти половина (44%) респондентов во всех этих государствах обеспокоены тем, что США угрожают демократии в их стране. Влияния Китая опасаются 38% опрошенных и только 28% выражают подобные настроения в отношении России. Итоги опроса "показывают, что ни США, ни Группа семи (G7) в целом "не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии", отмечает газета.

Эти данные станут непростым откровением для министров иностранных дел G7, которые завершают в среду переговоры в Лондоне, во время которых они "коллективно взяли на себя роль оплотов демократических ценностей, полных решимости противостоять автократии", указывает The Guardian.

Исследование также показывает, что демократические ценности поддерживают абсолютное число людей: 81% респондентов заявили, что очень важно, чтобы демократия была в их стране.

Самой же большой угрозой демократии 64% респондентов назвали "экономическое неравенство", и серьезным вызовом в этой сфере они считают могущество американских технологических гигантов: на это указали 48% принявших участие в исследовании.

Фонд "Альянс демократий" - некоммерческая организация, занимающаяся продвижением демократии и свободных рынков по всему миру, - был создан в декабре 2017 года бывшим генеральным секретарем НАТО и экс-премьером Дании Андерсом Фог Расмуссеном вместе с бизнесменом Фрицем Шуром и адвокатом Клаусом Сегаардом.