Жительница Мали родила девять детей

ПРЕТОРИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Проживающая в Мали в городе Томбукту Халима Сиссе родила на текущей неделе девять детей - пять девочек и четырех мальчиков. Об этом сообщил в среду малийский новостной портал Maliweb со ссылкой на заявление министерства здравоохранения и социального развития Мали.

"После 2-недельного пребывания в больнице в столице страны Бамако Халима была по личному распоряжению временного президента Мали Ба Ндао доставлена 30 апреля в Марокко для родов, - отметило министерство. - С помощью кесарева сечения 4 мая на свет у нее появились девять новорожденных". Малийские власти замечают, что мама и дети чувствует себя хорошо.

На одну женщину в Мали, по данным Всемирного банка, приходятся 6,3 детей. По данному показателю Мали уступает в мире только соседней стране - Нигеру. Мали входит в Африке в тройку стран с самым молодым населением. На текущий день средний возраст жителя Мали составляет 16,3 года.