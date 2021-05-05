Консульские службы Болгарии в России начали прием документов на визы

СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Болгарские консульские службы на территории Российской Федерации уже принимают документы и выпускают визы для российских граждан. Об этом в среду в ответ на запрос ТАСС сообщили в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

"Болгарские консульские службы на территории Российской Федерации уже принимают документы и выпускают визы для российских граждан. Компания VFS Global, в которую входят 59 визовых центров в России, также принимает документы на болгарские визы, она [была] уведомлена об этом и на прошлой неделе, и сегодня", - говорится в сообщении.

"Не соответствует истине распространенная информация о том, что наше консульство в Москве начнет принимать документы на визы не ранее чем 17 мая", - подчеркнули в МИД Болгарии.

О том, что документы нельзя подать раньше 17 мая, ранее в среду сообщил визовый центр Болгарии в Москве со ссылкой на консульство республики. Согласно заявлению центра, до этого времени подавать документы нецелесообразно.

Ранее в интервью ТАСС исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова заявляла, что республика открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". Она уточняла, что консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят работу на территории России сразу после пасхальных праздников, с 5 мая, а согласование регулярных и чартерных полетов между двумя странами пока продолжается.