СМИ: "Талибан" выступил с угрозами в адрес журналистов Афганистана

ТАСС, 5 мая. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступило с угрозами в адрес афганских СМИ и журналистов. Талибы обвиняют их в одностороннем освещении событий в Афганистане, сообщил в среду телеканал TOLOnews, комментируя заявления официального представителя движения Забихуллы Муджахида.

Муджахид, отмечает телеканал, в своих твитах выступил с утверждением, что афганские СМИ и журналисты, якобы, односторонне освещают события в стране, придерживаясь позиции правительства, и что, будто бы, к этому имеет прямое отношение Управление национальной безопасности (УНБ) Афганистана. Представитель "Талибана", указывает TOLOnews, предупредил СМИ об ответственности их руководителей и сотрудников в случае необъективности.

Телеканал рассматривает это заявление как ответ на недавнее сообщение в Twitter депутата парламента Афганистана Арефа Рахмани о секретном заседании парламента, на котором глава УНБ Зия Сарадж предупредил афганские СМИ, политиков и экспертов о психологической войне, которую ведут талибы. По словам Сараджа, пишет Рахмани, правительство Афганистана будет считать "террористами" тех, кто сотрудничает, общается и пропагандирует террористов.

В этих условиях, подчеркивает телеканал, афганские СМИ не могут понять, какого рода новости им передавать.

В июне 2019 года, напоминает TOLOnews, "Талибан" выступил с угрозами в адрес афганских СМИ, заявив, что журналистов будут преследовать, если они не перестанут вести "пропаганду" в пользу правительства против повстанцев. За этим последовали нападения и убийства афганских журналистов. Только за последние полгода талибы убили не менее 20 сотрудников СМИ, включая восемь женщин, десяткам угрожали расправой.