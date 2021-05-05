Франция расширит список стран, прибывающим из которых необходимо будет пройти карантин

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Франции намерены расширить список стран, прибывающим из которых необходимо будет пройти обязательный карантин. Об этом в среду сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

"Я информирую вас, что в ближайшее время мы внесем новые страны в список государств, к прибывающим из которых будут применяться санитарные меры, в том числе прохождение обязательного карантина", - отметил он. Официальный представитель добавил, что это делается в целях предотвращения распространения новых штаммов коронавируса во Франции.

Он также отметил, что в стране наблюдается "снижение количества случаев заражения коронавирусом". "Однако мы должны продолжать наши усилия, - отметил официальный представитель. - Уровень распространения коронавируса снижается повсюду, однако есть различия между регионами". "Если мы продолжим наши усилия, то 19 мая смогут открыться террасы кафе и заведения культуры", - подчеркну Атталь.

Ранее власти издали указ, согласно которому обязательный 10-дневный карантин необходимо соблюдать приезжим из Бразилии, Индии, Чили, ЮАР, Аргентины и Гвианы.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции выявлено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 105 тыс. человек.