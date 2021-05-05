Блинкен призвал Баку и Ереван завершить процесс обмена пленных

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских военнопленных и призывают стороны завершить процесс обмена всех задержанных. Об этом говорится в размещенной в среду записи госсекретаря Энтони Блинкена в Twitter .

"США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных. Мы призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными", - отмечается в тексте.

Как сообщила во вторник пресс-служба офиса и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, трое армянских военнопленных вернулись из Азербайджана в Армению самолетом Военно-воздушных сил России.