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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Блинкен призвал Баку и Ереван завершить процесс обмена пленных

Трое армянских военнопленных ранее вернулись из Азербайджана на родину

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских военнопленных и призывают стороны завершить процесс обмена всех задержанных. Об этом говорится в размещенной в среду записи госсекретаря Энтони Блинкена в Twitter.

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"США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных. Мы призываем обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех заключенных, задержанных, пленных и тел погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными", - отмечается в тексте.

Как сообщила во вторник пресс-служба офиса и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, трое армянских военнопленных вернулись из Азербайджана в Армению самолетом Военно-воздушных сил России.

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АзербайджанАрменияСШАРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
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