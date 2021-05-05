Меркель заявила, что США остаются важнейшим и незаменимым партнером Европы

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Об этом она заявила в среду, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

"США остаются важнейшим партнером Европы. Это наш естественный и незаменимый партнер", - сказала Меркель. "Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - считает она.

При этом Меркель утверждает, что отношения с США важны в том числе в свете действий России.