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Меркель заявила, что США остаются важнейшим и незаменимым партнером Европы

Канцлер Германии отметила, что эти отношения важны в том числе в свете действий России

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Об этом она заявила в среду, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

"США остаются важнейшим партнером Европы. Это наш естественный и незаменимый партнер", - сказала Меркель. "Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - считает она.

При этом Меркель утверждает, что отношения с США важны в том числе в свете действий России.

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Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссия
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