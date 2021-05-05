Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 не состоится в очном формате

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году в очном формате не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на организаторов.

"Риск слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Так что очная конференция невозможна", - приводит издание слова представителя оргкомитета Кристиана Тильса.

Изначально конференция должна была пройти в период с 19 по 21 февраля, однако впоследствии было принято решение организовать ее в виртуальном формате, форум продлился всего несколько часов вместо обычных трех дней. Среди выступавших были президент США Джо Байден, канцлер Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри.

Глава форума Вольфганг Ишингер до сих пор рассчитывал организовать форум в течение этого года и в очном формате в зависимости от ситуации с пандемией.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.