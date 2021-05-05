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Главы МИД Великобритании и ФРГ намерены совместно реагировать на вызовы со стороны России

Доминик Рааб и Хайко Маас провели переговоры в Лондоне

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Великобритания и Германия намерены сотрудничать друг с другом по широкому спектру вопросов, в том числе совместно реагировать на вызовы со стороны России. Об этом в среду заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом в Лондоне.

"Великобритания и Германия выступают единым фронтом по ряду глобальных вызовов, включая изменение климата, борьбу с враждебной деятельностью России и поддержку образования для девочек. Сегодня я встретился с Хайко Маасом, чтобы обсудить, как мы можем добиться совместного прогресса по этим ключевым направлениям", - написал Рааб в своем Twitter.

Встреча глав МИД Великобритании и ФРГ состоялась на полях пленарного заседания министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которое проходит в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Теги
ГерманияВеликобританияРоссияМаас, ХайкоБоррель, ЖозепРааб, Доминик
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