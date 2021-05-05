Токаев заявил о готовности Казахстана всесторонне поддерживать народ Киргизии

НУР-СУЛТАН, 5 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с принятием новой конституции и отметил, что Нур-Султан готов оказывать всестороннюю поддержку Бишкеку. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы Казахстана.

"Всенародно поддержанный основной закон закладывает прочный фундамент долгосрочной стратегии развития Кыргызстана, защиты его суверенитета и дальнейшей консолидации общества. Успешное претворение в жизнь ваших инициатив и реформ будет способствовать укреплению кыргызской государственности, росту благосостояния населения и повышению авторитета страны на международной арене. Казахстан как стратегический партнер и союзник Кыргызстана готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку братскому кыргызскому народу," - следует из поздравительной телеграммы Токаева на имя Жапарова.

По данным пресс-службы, президент Казахстана также пожелал лидеру Киргизии больших успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса народа республики.