В Боготе более 90 человек пострадали за день протестов

БОГОТА, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 91 человек получил травмы в течение вторника, когда в столице Колумбии проходили протесты. Об этом в среду сообщил секретарь мэрии Боготы Луис Эрнесто Гомес.

"Рано утром раненые продолжили поступать в больницы. В ходе акций протеста пострадали 72 мирных жителя и 19 полицейских", - написал он на своей странице в Twitter.

Гомес добавил, что 16 полицейских постов подверглись нападению со стороны манифестантов.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19-ти. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.