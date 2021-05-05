В МИД ФРГ назвали минские соглашения основой урегулирования в Донбассе

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Полная реализация минских договоренностей является основой усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС источник в МИД Германии, комментируя заявления экс-президента Украины и главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о возможном изменении формата переговоров.

"Германия вместе с Францией по-прежнему прилагает усилия в "нормандском формате", чтобы достигнуть дальнейшего прогресса в реализации решений саммита в Париже. Путеводной нитью в наших усилиях остается полная реализация минских соглашений", - подчеркнули в германском внешнеполитическом ведомстве.

3 мая Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и будет добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов. Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников.

Во вторник представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего со своей стороны заявил, что минские соглашения являются безальтернативной основной мирного урегулирования конфликта в Донбассе, для их реализации не хватает лишь политической воли украинской власти. По его словам, никакой инструмент урегулирования не может быть видоизменен или разрушен для одной стороны, при этом продолжая действовать в неизменном виде для другой. В связи с этим Дейнего призвал Киев задуматься о возможных последствиях подобных заявлений и шагов.