Эрдоган заявил, Турция ожидает поставки "Спутника V" в запланированные сроки

АНКАРА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил в среду, что Анкара ожидает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в запланированные сроки. Об этом говорится в распространенном коммюнике канцелярии Эрдогана по итогам переговоров двух президентов.

"Президент Эрдоган отметил, что ожидает поставки вакцины "Спутник V", которая в соответствии с заключенным соглашением будет отправлена из России в Турции, в запланированном порядке, - отмечается в заявлении. - Президент Эрдоган выразил большое удовлетворение тем, что производство вакцины ["Спутник V"] является частью сотрудничества двух стран".

В Анкаре подчеркнули, что президент Турции "отметил важность турецко-российского сотрудничества в обеспечении постоянной стабильности в Сирии" и добавил, что "процесс региональной нормализации и стабильности в Нагорном Карабахе должен быть хорошо использован".

В пресс-службе Кремля ранее проинформировали, что Путин и Эрдоган также обсудили возможность выпуска "Спутника V" в Турции и возобновление туристических связей благодаря принимаемым в республике мерам по борьбе с распространением коронавируса.

Вакцина "Спутник V" была ранее одобрена для экстренного использования Агентством Турции по лекарственным средствам и медицинским устройствам. Российская вакцина уже зарегистрирована регуляторами свыше 60 стран, общее население которых достигает 3 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.