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ЦИК Украины отказал кандидату от "Слуги народа" Вирастюку в регистрации депутатом Рады

Суд ранее отменил результаты довыборов в 87-м округе Ивано-Франковской области, где Василий Вирастюк баллотировался и набрал 31,25% голосов

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации депутатом Верховной рады кандидату от президентской партии "Слуга народа", многократному призеру соревнований по силовому многоборью Василию Вирастюку, ссылаясь на решение суда об отмене соответствующих результатов довыборов в 87-м округе Ивано-Франковской области, где он баллотировался. Такое решение ЦИК приняла в среду на заседании.

"Решением Верховного суда от 1 мая признано противоправным решение ЦИК об установлении результатов выборов в одномандатном избирательном округе 87, признан противоправным и отменен протокол о результатах выборов от 22 апреля 2021 года. Таким образом, у ЦИК нет правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом", - заявила на заседании член ЦИК Виктория Глущенко. На этом основании, по ее словам, принято решение отказать Вирастюку в заявлении о регистрации депутатом, которое он подал 27 апреля.

Согласно итоговому протоколу ЦИК, на довыборах в Верховную раду в 87-м округе Ивано-Франковской области, которые прошли 28 марта, победил Вирастюк, набравший 31,25% голосов. Его конкурент - представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко получил поддержку 29,69% голосов избирателей. Ивано-Франковский облсовет потребовал признать выборы недействительными, считая их сфальсифицированными.

Необходимость в выборах возникла после того, как депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в 87-м округе Ивано-Франковской области, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост мэра города Надворная.

Вирастюк - заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье. 11 февраля 2021 года съезд политической партии "Слуга народа" выдвинул его кандидатом в депутаты рады. По словам спортсмена, предложение баллотироваться ему сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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