Чехия вынесет свои подозрения по Врбетице в отношении России на неформальный саммит ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Чехия намерена вынести свои подозрения в адрес России по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который пройдет 8 мая в Порту (Португалия). Об этом сообщил в среду журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

"Чехия намерена вынести на обсуждение неформальной встречи лидеров ЕС вопрос о подрывных действиях России во Врбетице", - отметил он. Дипломат напомнил, что "встреча будет носить неформальный характер, поэтому никаких заявлений по итогам не планируется".

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что заявления Праги, за которыми последовала высылка российских дипломатов и ответная высылка из России чешских дипломатов, равно как и санкции России против граждан ЕС и еврочиновников, принятые в ответ на рестриктивные меры Евросоюза, будут обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 10 мая и на саммите ЕС 25 мая в Брюсселе.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь семьи экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ чешских властей предоставлять России какую-либо информацию о доказательствах их обвинений, свидетельствует о том, что они являются фейком.

Чехия активно настаивала на солидарных действиях по высылке российских дипломатов государств ЕС и НАТО. Этот скандал положил начало новому витку напряженности в отношениях России и ЕС.