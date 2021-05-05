Тбилиси и Баку выступили за скорейшее решение вопроса демаркации границы

ТБИЛИСИ, 5 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов на встрече в Баку выразили готовность в кратчайшие сроки провести встречу комиссий до демаркации и делимитации государственной границы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского МИД.

"Министры обсудили вопросы демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы и возможность возобновления работы соответствующих комиссий, которая приостановлена из-за пандемии. Министры заявили о готовности в кратчайшие сроки созвать заседание комиссий и выразили желание решить вопрос с учетом интересов обеих стран в духе стратегических партнерских отношений", - сказано в сообщении.

Залкалиани и Байрамов также отметили успешное сотрудничество Грузии и Азербайджана в разных международных и региональных форматах. В связи с этим была подчеркнута эффективность трехстороннего формата с участием Азербайджана, Грузии и Турции, добавили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Залкалиани находится в Баку в составе официальной делегации под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Глава грузинского правительства встретился в президентом Ильхамом Алиевым, со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой.

Работы по делимитации грузино-азербайджанской границы идут с 1996 года. Ее общая протяженность составляет 480 км, документы по 314 км из них уже согласованы. В мае 2019 года совместная комиссия по демаркации и делимитации границы возобновила работу после перерыва, который длился несколько лет. Одним из спорных участков границы стало место, где находится монастырский комплекс Давид-Гареджи, который состоит из высеченных в скалах пещер. Одна его часть находится на азербайджанской территории, другая - на грузинской, что периодически становится предметом территориальных споров.

Генпрокуратура Грузии в октябре 2020 года сообщила о задержании двух сотрудников МИД и МВД Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой в рамках уголовного дела о незаконной передаче части территории страны при работе комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Следствие утверждает, что власти обеих стран еще в 1994 году договорились демаркировать границу согласно карте, изданной в 1938 году, однако фигуранты дела умышленно спрятали ее и при работе руководствовались картами, напечатанными в период с 1970 по 1980 годы. В результате их действий национальным интересам Грузии был нанесен урон, страна оказалась перед угрозой потери до 3,5 тыс. га территории.