Германия и Великобритания планируют координировать действия по вопросам России и Ирана

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Германия и Великобритания намерены продолжить тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, по проблемам выстраивания отношений с Россией и Ираном. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в среду на его странице в Twitter.

"Мы хотим продолжать сотрудничать на двусторонней основе в будущем и продолжать тесно координировать свои действия по таким международным вопросам, как Восточное Средиземноморье, Россия и Иран", - отмечается в сообщении.

Встреча глав МИД Великобритании и ФРГ состоялась на полях пленарного заседания министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которое проходит в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.