В Госдепе считают, что статус-кво в Арктике "вызывает зависть", но не сохранится

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что ситуация в Арктике вызывает зависть, но не сохранится на долгосрочную перспективу из-за глобального изменения климата. Об этом сообщил в среду координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

"Статус-кво в Арктике во многом вызывает зависть. Это регион мира и отсутствия конфликта, в котором сотрудничество в научной и иных сферах было выдающимся. Так что мы бы предпочитали многое не менять", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, выступая на интернет-семинаре вашингтонского Института Брукингса. "Однако статус-кво не сохранится, поскольку в Арктике происходит потепление темпами, которые вдвое выше, чем общемировые", - прогнозировал Дехарт. "<...> Не в одночасье, но через годы и десятилетия мы бы, разумеется, ожидали увидеть рост туризма, судоходства, освоения [природных] ресурсов", - отметил американский дипломат.

С его точки зрения, "вызовы представляют прежде всего Россия и Китай в силу нарастающей геополитической напряженности и конкуренции". "Россия является в большей степени "жесткой" проблемой безопасности, Китай - в большей степени "мягким" вызовом безопасности", - утверждал Дехарт.

"Пекин, вероятно, хотел бы, чтобы вы верили, что Арктика - это общемировое достояние, регион, управление которым не развито, а на ресурсы которого претендовать может каждый. Это не так. В регионе действуют международные правила, твердые правила, в первую очередь Конвенция ООН по морскому праву, которой мы (США - прим. ТАСС) следуем на практике <...>", - заявил координатор Госдепартамента.

Он также подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поедет на совещание Арктического совета (АС), которое пройдет 20 мая в столице Исландии. "Следующая министерская встреча Арктического совета состоится в Рейкьявике 19-20 мая. Госсекретарь Блинкен едет [на нее]. Так что мы (США - прим. ТАСС) будем поддерживать этот важный форум <...>", - подчеркнул Дехарт.

На предстоящей встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Германию, Великобританию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.