Президент Израиля передал мандат на формирование кабмина Яиру Лапиду

до устойчивой коалиции в парламенте Израиля все так же далеко

Новый поворот не туда: до устойчивой коалиции в парламенте Израиля все так же далеко

"На основании рекомендаций, полученных сегодня от партий, прошедших в парламент, я принял решение, что мандат на формирование правительства перейдет депутату Лапиду", - сказал Ривлин в ходе специального телевизионного обращения, которое транслировала канцелярия главы еврейского государства.

Он добавил, что в ходе консультаций в течение дня в среду за кандидатуру Лапида высказались 56 из 120 депутатов Кнессета (парламента) 24-го созыва. "Стало ясно, что у Яира Лапида есть возможность сформировать правительство, которое сможет получить поддержку Кнессета, но на этом пути много сложностей", - сказал президент, упомянув вероятность проведения пятых за два с половиной года парламентских выборов в Израиле, в случае если Лапид не справится с задачей формирования кабмина за отведенные ему законом 28 дней.

28 дней, отведенные законом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на попытку сформировать устойчивое правительство, контролирующее не менее 61 из 120 кресел в однопалатном парламенте по итогам выборов 23 марта, истекли 5 мая. "Премьер-министр уведомил меня вчера, что ему не удалось собрать правительственную коалицию, и он возвращает мандат [на формирование кабинета]", - сказал в среду Ривлин в телеобращении. Нетаньяху не стал запрашивать продление своего срока на 14 дней, у Лапида как второго кандидата такого права нет. Если правительство так и не будет создано, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены перевыборы.

Внеочередные выборы

Ривлин 6 апреля поручил Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта. Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года.

По результатам двух предшествовавших голосованию 2 марта 2020 года выборов в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.

Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета.