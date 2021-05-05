Издателя белорусской газеты оштрафовали на $1,7 тыс. за интервью с Тихановской

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Брестский областной экономический суд оштрафовал издателя и главного редактора газеты Intex-press (город Барановичи) Владимира Янукевича на 4 350 белорусских рублей (около $1,7 тыс.) за интервью с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которое ранее судом в Барановичах было признано экстремистским. Об этом сообщила в среду "Брестская газета" в своем Telegram -канале.

По данным газеты, главреда Intex-press судили по статье 23.5 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства о средствах массовой информации"). Янукевичу присудили штраф в размере 150 базовых величин (4 350 белорусских рублей). Эта статья КоАП предусматривает максимальный штраф в размере 200 базовых величин (около $2 265).

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), 4 мая Министерство информации Белоруссии вынесло письменное предупреждение ООО "Издательский дом Intex-press", обязав его устранить допущенные нарушения. По данным БАЖ, редакция газеты сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала.

Также, по данным журналистской ассоциации, редакция получила уведомление о том, что с 5 мая "Белсоюзпечать" не будет распространять "Интекс-пресс". Кроме того, "Белпочта" уведомила редакцию о том, что газета не будет включена в подписной каталог на второе полугодие 2021 года.

Экстремистское интервью

Суд в Барановичах 29 апреля признал опубликованное в Intex-press интервью с Тихановской и его видеозапись экстремистскими материалами. Копия решения суда направлена в министерство информации для включения информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов, ограничения доступа к сайту за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем сведений, распространение которых запрещено законодательством.

Также суд в Барановичах за распространение запрещенной информации наказал штрафом учредителя и издателя газеты Intex-press Янукевича в размере 50 белорусских рублей (около $226). Барановичский межрайонный прокурор также объявил издателю официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства о средствах массовой информации.