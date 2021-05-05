G7 высказалась за стабильные отношения с Россией

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако продолжат укреплять свои коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы угрожающей международному порядку. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике, которое цитирует в среду агентство Bloomberg .

"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - говорится в проекте коммюнике. "Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации", - утверждают, по информации агентства, члены "семерки".

Россия последовательно отвергала утверждения Запада о том, что ее действия носят безрассудный, агрессивный характер или направлены против других стран.

Главы МИД "семерки" также заявили, что страны G7 будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов.