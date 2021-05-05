Госдеп: председательство РФ в Арктическом совете дает шанс на сотрудничество по климату

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты видят в период предстоящего председательства России в Арктическом совете (АС) возможность расширения международного научного сотрудничества по климату. Об этом сообщил в среду координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт.

"Уровень международного сотрудничества по науке в Арктике является золотым стандартом. У меня нет никаких сомнений, что это будет сохраняться, мы в нынешней [американской] администрации точно будем обеспечивать пространство для этого", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США, выступая на интернет-семинаре вашингтонского Института Брукингса.

По его словам, многое из этого взаимодействия происходит в рамках АС. "И мы можем продолжать это при председательстве России [в АС]. Мы видим потенциал сотрудничества под председательством России в сфере науки, относящейся к климату", - подчеркнул американский дипломат.

Он также заявил, что научное сотрудничество США с Китаем в Арктике будет зависеть от транспарентности Пекина.

Новая министерская встреча Арктического совета состоится 20 мая в столице Исландии. Планируется, что личное участие в этом совещании примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

Президент России Владимир Путин принял участие в многостороннем онлайн-саммите по борьбе с глобальным потеплением, который прошел по инициативе США 22-23 апреля. Глава американской администрации Джо Байден по итогам этой виртуальной встречи на высшем уровне заявил, что Вашингтон настроен на совместную работу с Москвой в сфере борьбы с изменением климата.