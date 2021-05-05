Главы МИД G7 выразили "глубокую озабоченность" нарушениями прав человека в КНР

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел "семерки" (G7) на встрече в Лондоне выразили "глубокую озабоченность" в связи с якобы имеющими место в Китае нарушениями прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом говорится в проекте итогового заявления завершающейся в Лондоне министерской встречи, выдержки из которого опубликовало агентство Bloomberg.

"Мы продолжаем быть глубоко озабочены в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне и Тибете, в особенности направленными против уйгуров, а также членов других религиозных и национальных меньшинств", - цитирует агентство проект заявления. В нем также содержится обвинение в адрес Китая в создании "широкой сети лагерей политического перевоспитания", а также упоминается о "сообщениях о принудительной трудовой системе и стерилизации". Главы МИД "семерки" также сделали заявление по чувствительной для Пекина теме Тайваня, поддержав идею подключения его к работе Всемирной организации здравоохранения.

Тема прав нацменьшинств в Китае с начала весны стала новым полем ухудшения отношений Пекина со странами Запада, в первую очередь государствами ЕС. 22 марта ЕС впервые ввел санкции человека против граждан Китая, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за нарушение прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. В ответ Китай в тот же день запретил въезд в страну 10 европейским гражданам, включая 5 депутатов Европарламента, за вмешательство в дела СУАР.

Это привело к фактической блокировке ратификации Европарламентом соглашения об инвестиции ЕС - КНР, которое с большим трудом было подписано в конце 2020 года. Этот документ должен был защитить китайские инвестиции в странах ЕС и расширить доступ европейскому бизнесу на рынок Китая.

По оценкам европейских экспертов, отсутствие действующего инвестиционного соглашения между ЕС и КНР может привести к ужесточению экономического противостояния Пекина и Брюсселя в ближайшие годы. ЕС будет усиливать контроль за китайским капиталом в Европе, в частности, в секторах, которые он сочтет стратегическими, а Китай сможет в ответ сокращать доступ европейского бизнеса к своему рынку. Стратегически такое развитие событий будет более всего выгодно США.