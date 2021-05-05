Меркель подчеркнула важность конструктивных отношений между ЕС и Турцией

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции, лидеры обсудили ситуацию с пандемией, Сирию, Ливию, а также конфликт вокруг Кипра. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер снова подчеркнула значение всеобъемлющих и конструктивных отношений между ЕС и Турцией", - сказал он.

"Канцлер и турецкий президент подчеркнули необходимость предоставления соразмерного доступа к гуманитарной помощи для находящегося в бедствии населения Сирии", - сказал также Зайберт. По его словам, оба лидера были едины во мнении, что новое переходное правительство в Ливии следует поддержать в усилиях по улучшению ситуации со снабжением всем необходимым жителей страны и подготовить выборы "до конца года". "Канцлер подчеркнула, что скорейшее начало вывода иностранных боевиков [из Ливии] было бы важным сигналом", - сообщил представитель кабмина.

В начале февраля текущего года после переговоров при посредничестве ООН были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Главная задача новых органов власти в Триполи - объединение разрозненных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.