Лукашенко пообещал жесткий отпор на попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Белорусским властям удастся преодолеть политический кризис в стране, а попытки дестабилизации обстановки будут жестко пресекаться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече в среду с председателем партии социалистов Молдавии, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщает агентство БелТА.

"Выкарабкаемся. Думаю, Он [Господь] видит. И если он есть, все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет: все молятся - в Америке, на Западе - все верующие. Ну зачем же вы нарушаете заповеди Христа? - сказал президент. - Слушай, они [заговорщики] хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда".

По словам Лукашенко, "у них не получится, ну а получится, - будет еще хуже для их спонсоров". "Мы не боимся, что они там что-то думают, мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим, и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию, - сказал президент - Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Может одумаются, кто его знает".

Президент также отметил, что если бы в республике правил олигархат, удержать ситуацию после президентских выборов на фоне внешнего давления, не удалось бы. "Если бы у нас были эти противоречия - между богатством и бедностью пропасть, если бы у нас олигархат правил в стране, никто бы никогда здесь ситуацию не удержал при таком внешнем давлении", - сказал Лукашенко.

Последует ответ и на санкции

Президент рассказал своему гостю о позиции властей в отношении санкций, которые вводят западные страны. "В конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны, Они все, европейцы [заявляют]: санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим, - сказал Лукашенко. - Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят <...> Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом "фортепиано", и во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит".

Додон со своей стороны заявил, что Лукашенко показал пример, удержав ситуацию в Белоруссии. "Хорошо, что удержали ситуацию, - сказал он. - Вы молодцы! Такое давление. Оно готовилось и у нас, сейчас тоже готовится. У нас [парламентские] выборы досрочные. Думаю, что они попытаются в эти даты. Но вы показали пример".

По словам Лукашенко, он поручил МИД и правительству довести до Европы информацию о шагах Минска в случае применения новых санкций.

"Я вот сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы, если вы возьметесь за оружие санкций, - сказал Лукашенко в эфире телеканала СТВ. - Европейцам [доведите]. Подчеркиваю: мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство".

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место с заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей, а также готовили госпереворот. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам. В КГБ сообщали, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.