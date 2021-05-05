G7 призвала власти Белоруссии провести выборы и освободить "несправедливо заключенных"

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призывают власти Белоруссии провести новые президентские выборы под международным наблюдением и освободить всех людей, которые, по их мнению, несправедливо находятся в заключении. Об этом говорится в обнародованном в среду итоговом коммюнике "семерки", принятом на встрече глав МИД государств объединения в Лондоне.

"Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением. Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека", - сказано в документе.

Кроме того, страны G7 призвали белорусские власти "освободить всех", кто якобы был несправедливо заключен под стражу "за выражение своих демократических устремлений", а также "покончить с продолжающимся подавлением прав человека и фундаментальных свобод". Как говорится в коммюнике, правительству Белоруссии следует "претворить в жизнь рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", которая выступила за необходимость назначить перевыборы президента.

"Мы глубоко озабочены политическим кризисом, а также кризисом в области прав человека, произошедшим после сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года", - отмечается в тексте. Государства "семерки" также призвали Минск "вступить в содержательный диалог со всеми частями общества, включая настоящих лидеров оппозиции, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве для разрешения политического кризиса".

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции, а оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.

Итоговое коммюнике G7 было принято по итогам первой за два года очной встречи министров иностранных дел "семерки". Встречи проходили в Лондоне с 3 по 5 мая под председательством Соединенного Королевства, а участие в них приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Документ служит основой для декларации лидеров Группы семи, которые соберутся с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.