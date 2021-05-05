США не видят особой необходимости создавать новые структуры по Арктике

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают особой необходимости формирования новых многосторонних структур с целью сохранения стабильности в Арктике. Об этом сообщил в среду координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

"Если я могу опять затронуть тему мер укрепления доверия, нового диалога, кодекса поведения и тому подобного... Причина, по которой мы испытываем обеспокоенность относительно [действий] России в Арктике, касается России в более широком плане, того, как Россия действует в мире, траектории, на которой она, как представляется, находится", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США, выступая на интернет-семинаре вашингтонского Института Брукингса.

"Мы [США] не обязательно хотим принимать новый форум просто потому, что Москве не нравится старый, и она видит преимущество в ведении переговоров в рамках новых структур, которые дают ей возможность реабилитировать свой имидж или ограничить каким-то образом НАТО", - утверждал Дехарт. "Считаю, - отметил американский дипломат, - что нам следует действовать в этой области очень осторожно, одновременно отвечая на обеспокоенность <...>, дабы напряженность сохранялась на низком уровне".

"Полагаю, - продолжал Дехарт, - что [в этой сфере] очень важна транспарентность". "И нам действительно нужны эффективные механизмы, чтобы заниматься потенциальными просчетами в военной плоскости", - признал американский дипломат. "И нам нужно, - считает Дехарт, - держать открытыми каналы [связи] с конкурентами, или соперниками, называйте их, как хотите". "Ведение переговоров - это не какой-то громадный подарок. Нам нужно вести переговоры", - убежден представитель Госдепартамента.

"У нас есть механизмы <...> - Венский документ, укрепляющие транспарентность. У нас есть с Россией Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним [от 1972 года]. У нас есть возможность говорить с Москвой относительно всех этих вопросов", - заявил Дехарт. С его точки зрения, "необходимо гарантировать", что Россия, США и другие арктические государства "в максимальной степени" используют "эти имеющиеся механизмы и форумы".