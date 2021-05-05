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Санкции в отношении России
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Страны G7 заявили о приверженности выполнению санкций против России по Украине

Главы МИД "семерки" также подчеркнули, что поддерживают полное выполнение минских соглашений

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония поддерживают полное выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине и остаются приверженными санкциям против России. Об этом говорится в заявлении, принятом в среду по итогам первой за два года очной встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"Мы подчеркиваем нашу продолжающуюся поддержку усилиям Франции и ФРГ в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей в качестве дипломатического пути по политическому решению конфликта и [установлению] прочного мира, - отмечается в тексте. - Мы остаемся полностью привержены выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений и возвращением Крыма".

Теги
Санкции в отношении России
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