Страны G7 заявили о приверженности выполнению санкций против России по Украине

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония поддерживают полное выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине и остаются приверженными санкциям против России. Об этом говорится в заявлении, принятом в среду по итогам первой за два года очной встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"Мы подчеркиваем нашу продолжающуюся поддержку усилиям Франции и ФРГ в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей в качестве дипломатического пути по политическому решению конфликта и [установлению] прочного мира, - отмечается в тексте. - Мы остаемся полностью привержены выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений и возвращением Крыма".