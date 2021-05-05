Главы МИД G7 высказались за политическое урегулирование ситуации в Афганистане

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел "семерки" (G7) на встрече в Лондоне высказались за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, что является единственным способом достичь прочного и справедливого мира в этой стране. Об этом в среду говорится в документе, принятом по итогам первой за два года очной встречи глав МИД стран G7.

"Устойчивое, инклюзивное политическое урегулирование - это единственный способ достичь справедливого и прочного мира, который принесет благо всем афганцам", - отметили главы внешнеполитических ведомств. Главы МИД G7 поддержали "продолжение мирных переговоров в Дохе и усилия по созыву конференции высокого уровня по Афганистану в Стамбуле".

Они также призвали все стороны конфликта в Афганистане возобновить в полном объеме участие в мирных процессах. Кроме того, главы МИД "семерки" высказались за предоставление гражданских свобод женщинам, молодежи и этническим меньшинствам Афганистана, в том числе за учет их голосов. Также, по их словам, страны G7 обязуются предоставлять Афганистану международную помощь. Они добавили, что текущая и будущая поддержка афганских властей будет также зависеть от их приверженности принципам, изложенным, в частности, на женевской конференции стран-доноров по оказанию помощи этой стране в ноябре 2020 года.

Министры иностранных дел также возложили ответственность за убийства мирных жителей в Афганистане на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). "Мы призываем к немедленному прекращению нападений на мирных жителей, в том числе целенаправленных кампаний по убийству женщин, журналистов и активистов по правам человека, за которые основную ответственность несет движение "Талибан", - отмечается в документе.

Главы МИД "семерки" также призвали все стороны конфликта обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

О ситуации в Сирии

Группа семи призвала к проведению свободных и справедливых выборов в Сирии с участием диаспоры и при надзоре ООН.

"В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 2254 и 1325 мы призываем все стороны, особенно режим (законное правительство Башара Асада - прим. ТАСС), значимым образом взаимодействовать в рамках инклюзивного политического процесса при посредничестве Организации Объединенных Наций в целях урегулирования конфликта", - отмечается в документе. В нем выражается мнение, что такой политический процесс должен "проложить путь для свободных и справедливых выборов под надзором ООН" и при участии "всех сирийцев, включая членов диаспоры".

"Большая семерка" также утверждает, что правительство в Дамаске и его сторонники чинят "зверства в отношении сирийского народа". Кроме того, она осуждает якобы имеющие место попытки "политизации доставки [гуманитарной] помощи [в Сирию] и [обеспечения] доступа" к ней.

Наконец, Группа семи предупреждает, что "твердо привержена" привлечению к ответственности тех в Сирии, кто применяет химические вооружения.

Урегулирование конфликта в Ливии

Министры иностранных дел призвали все стороны конфликта в Ливии соблюдать соглашение о прекращении огня и заявили о необходимости немедленного вывода всех иностранных боевиков и наемников из страны.

"Мы призываем все ливийские стороны обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года и настоятельно призываем все страны уважать и поддерживать его выполнение. Это включает в себя полное соблюдение эмбарго на поставки оружия и вывод без промедления из Ливии всех иностранных сил и наемников", - говорится в коммюнике. "Мы осознаем угрозу, которую представляют для международной безопасности и мира нарушения суверенитета Ливии, в том числе, присутствие там иностранных боевиков и наемников", - отмечается в документе. Напоминанием о такой опасности может служить развитие событий на севере Чада, куда из Ливии вторглись отряды повстанческой группировки, говорится в тексте.

Министры также призвали Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии "провести необходимую подготовку к инклюзивным, прозрачным и заслуживающим доверия национальным президентским и парламентским выборам 24 декабря 2021 года, как это изложено в дорожной карте, принятой Форумом политического диалога". Главы МИД стран "семерки" приветствовали прогресс, достигнутый в Ливии после запуска Берлинского процесса. Они подчеркнули важность защиты нефтяной инфраструктуры страны и обеспечения прозрачного распределения доходов от продажи нефти во благо всего ливийского народа.

Министры подчеркнули приверженность оказанию поддержки переходному процессу в Ливии и отметили необходимость разоружения и демобилизации различных группировок и всех негосударственных игроков. Главы МИД приветствовали решение о создании миссии по установлению фактов нарушения прав человека в Ливии и призвали власти страны сотрудничать с нею.

О встрече

Встречи проходили в Лондоне со 2 по 5 мая под председательством Соединенного Королевства, а участие в них приняли представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Документ служит основой для декларации лидеров Группы семи, которые соберутся с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.