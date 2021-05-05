Белый дом: повестка дня саммита РФ и США в случае его организации станет известна позже

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Повестка дня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в случае ее организации станет известна позже. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, еще по-прежнему нет ясности ни со сроками, ни с местом проведения потенциального нового российско-американского саммита. "Пока нет. Как только у нас будут детали или какие-то подтвержденные детали относительно сроков, места, дат, участия, мы, конечно, с вами этим поделимся", - сказала официальный представитель американского лидера.

"И я бы ожидала, что никакой конкретики по повестке дня, если и когда все будет подтверждено, у нас не будет до значительно большего приближения [к срокам саммита]", - отметила Псаки.

Как уточнил во вторник Байден, он рассчитывает на встречу с Путиным в увязке со своей поездкой в Европу в июне.

Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча на высшем уровне "большой семерки" состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.