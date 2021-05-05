В Джорджии отменили увольнение полицейского, застрелившего афроамериканца

ТАСС, 5 мая. Совет по гражданской службе города Атланта (штат Джорджия) объявил об отмене решения об увольнении сотрудника полиции Гарретта Ролфа, который летом прошлого года выстрелил при задержании в афроамериканца Рейшарда Брукса, смертельно ранив его.

"Совет пришел к выводу, что заявителю не было предоставлено право на надлежащую правовую процедуру. Таким образом, совет удовлетворяет апелляцию Гарретта Ролфа и отменяет его увольнение с должности сотрудника полиции Атланты", - говорится в решении, которое приводит в среду телекомпания NBC.

В документе из пяти страниц также сказано, что городские власти не использовали "информацию, полученную во время дачи показаний свидетелей".

12 июня 2020 года при задержании Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у них электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против полицейских. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролф был уволен из полиции, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании, отстранен от оперативной работы. В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации, начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку.