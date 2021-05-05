Экс-президенты Армении не договорились о совместном участии в парламентских выборах

ЕРЕВАН, 5 мая. /ТАСС/. Второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян отказали первому главе армянского государства Левону Тер-Петросяну в создании совместного блока для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом в среду сообщили офисы Кочаряна и Саргсяна на своих страницах в Facebook.

"Что касается совместного участия в выборах, то мы уже сообщали, что выбрали другой формат участия, о котором сообщим в ближайшем будущем", - сказано в сообщении офиса Кочаряна.

В свою очередь команда Саргсяна выразила недоумение обращением первого президента без предварительного уведомления сторон.

"Что касается участия в выборах, то Республиканская партия, возглавляемая третьим президентом, уже обнародовала свое решение по формату и участию в выборах. Позиция Сержа Саргсяна: в сложившейся ситуации для решения проблем необходимо выработать стратегию, нацеленную на результат, и поэтому борьба с властью капитулянтов может осуществляться различными форматами", - говорится в сообщении офиса Саргсяна.

Ранее в среду первый президент Армении, лидер партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян предложил бывшим главам республики участвовать в досрочных парламентских выборах единым блоком, который мог бы называться "Союз национального согласия".

Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и. о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра состоится 10 мая. Если парламентарии вновь не проголосуют за избрание Пашиняна, то законодательный орган будет распущен и президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов, которые, согласно ранее сделанным заявлениям Пашиняна, состоятся 20 июня.