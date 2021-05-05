Правящая коалиция Словении собрала 47 голосов, достаточных для отставки спикера парламента

ЛЮБЛЯНА, 5 мая. /ТАСС/. Правящая в Словении коалиция (Словенская демократическая партия, "Новая Словения - Христианские демократы", Партия современного центра) смогла собрать подписи 47 из 90 депутатов Государственного собрания (нижней палаты парламента) в поддержку отставки ее председателя Игора Зорчича. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава парламентской фракции СДП Даниэль Кривец.

"Решение о том, уйдет ли Зорчич в отставку, находится в его компетенции, - подчеркнул Кривец. - По крайней мере, мы действительно собрали 47 подписей [в поддержку его отставки], следующий шаг - после окончания недели, а до тех пор подписей будет еще больше". По словам политика, спикер нижней палаты словенского парламента должен добровольно покинуть свой пост до 10 мая. В противном случае коалиция сама инициирует процесс его отставки.

Зорчич занимает пост председателя нижней палаты парламента с 5 марта 2020 года. Он был утвержден на пост после формирования правящей коалиции в составе Словенской демократической партии (СДП), "Новой Словении - Христианских демократов", Партии современного центра (ПСЦ) и Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС). Спикер объявил о своем выходе из рядов ПСЦ и правящей коалиции 26 марта и основал парламентскую фракцию независимых депутатов вместе с рядом других народных избранников, мотивировав свой шаг отсутствием поддержки его взглядов на функционирование правительства Словении и будущее партии. Согласно положениям словенской конституции, спикер имеет право продолжить работу на своей должности вне зависимости от фракционной принадлежности, но, по сложившейся традиции, пост председателя нижней палаты занимает представитель правящей коалиции.

Помимо депутатов от правящей коалиции петицию за отставку Зорчича также подписали народные избранники от оппозиционной Словенской национальной партии и национальных меньшинств, подписавшие договор о сотрудничестве с правительством. К ним присоединились и парламентарии из рядов ДППС, формально покинувшей коалицию в декабре 2020 года.