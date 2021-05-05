США заявили, что Израиль должен воздерживаться от обострения отношений с Палестиной

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Власти Израиля должен воздерживаться от обострения напряженных отношений с Палестиной и не пытаться отдалять ситуацию от мирного урегулирования. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что израильтяне подожгли палестинские сельскохозугодья на Западном берегу реки Иордан. "Мы, конечно, глубоко обеспокоены этими сообщениями. Мы будем продолжать подчеркивать, что для Израиля крайне важно воздерживаться от любых действий, которые могут обострить напряженность или еще больше отдалить [ситуацию] от мира", - отметила дипломат.

Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме вскоре после наступления Рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится в течение 30 дней. 22 апреля во время беспорядков у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима ранения получили более 100 палестинцев, пострадали порядка 20 израильских стражей порядка, сообщала газета The Jerusalem Post.