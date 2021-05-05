В ДНР заявили, что украинская армия открыла минометный огонь по северу Донецка

ДОНЕЦК, 5 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов север Донецка. В результате обстрела жители одного из районов города остались без водоснабжения, сообщили в среду в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Украинские силовики сегодня вечером дважды обстреляли из минометов север Донецка, - приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей. - В результате обстрела поврежден северный водопроводный узел по адресу: улица Домостроителей, 2. Вследствие перебоя в работе насосов подача воды жителям Киевского района Донецка приостановлена".

В представительстве добавили, что огнем киевских силовиков также повреждены жилой дом и остекление насосной станции. Для обстрела украинская армия применяла минометы калибра 120 и 82 мм.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в среду вечером украинские силовики выпустили 26 мин по окрестностям Горловки.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. В свою очередь Донецк и Луганск заявили, что причиной является невыполнение Киевом июльских договоренностей.