Чешский парламент потребовал расследовать утечку информации об инциденте во Врбетице в СМИ

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии потребовала от правительства республики обеспечить расследование национальными спецслужбами и полицией утечку информации об инциденте во Врбетице в СМИ. Об этом сообщило в среду Чешское телевидение.

По его данным, таков итог состоявшегося в среду закрытого заседания нижней палаты, на котором рассматривался вопрос об обстоятельствах несостоявшегося визита в РФ первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека, который планировал посетить Москву 19 апреля. Иных подробностей о длившихся в течение двух часов дебатах не известно.

Вынесение этого вопроса на обсуждение парламента было вызвано публикацией во вторник в местном интернет-издании "Список" материала, в котором утверждалось, что в России Гамачек якобы намеревался договориться "замять" скандал вокруг Врбетице за получение страной партии вакцины "Спутник V" и согласие российской стороны провести встречу президентов РФ и США в Праге. Первый вице-премьер категорически отверг это утверждение, назвав его ложью.

На закрытом заседании нижней палаты присутствовали депутаты и члены правительства. Были допущены также генеральный прокурор, руководители спецслужб и полиции Чехии. Сотрудники аппарата парламента не могли находиться в зале заседаний. Не проводилась и стенограмма. Участники обсуждения не могли иметь при себе мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, позволяющие вести скрытую запись выступлений.

Между тем глава полиции Чехии Ян Швейдар проинформировал в Twitter, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в утечке секретной информации. "Несмотря на то что я высказывался [об инциденте во Врбетице] исключительно на заседаниях, проходивших в закрытом режиме, против меня возбуждено уголовное дело в связи с утечкой секретных сведений. Информацию об этом не хочу комментировать", - отметил Швейдар.

Заявление Гамачека

Гамачек ранее категорически отверг информацию, опубликованную в "Списке". Первый вице-премьер сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По его словам, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности Чехии и отношений с Россией.

Гамачек добавил, что возможность "любого обмена с РФ" по ситуации с инцидентом в чешской деревне "ни на мгновение не становилась" предметом обсуждения. По мнению первого вице-премьера, подобные спекуляции в СМИ "наносят ущерб интересам Чехии" и "на руку интересам иностранного" государства.

Гамачек намерен привлечь к уголовной ответственности авторов публикации и потребовать от издателя "Списка" выплаты компенсации за причиненный ему моральный ущерб в размере 10 млн крон (около €400 тыс.). Главный редактор издания Иржи Кубик в свою очередь настаивает на правдивости изложенных фактов. Он выразил готовность доказать это в суде.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.