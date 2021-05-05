США выделили Украине с 2014 года $4,6 млрд

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по линии безопасности. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая.

"США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на $4,6 млрд, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на $1 млрд", - отмечается в тексте, размещенном в среду на сайте Госдепа.

Американская сторона выделила Украине более $49 млн в связи с пандемией коронавируса, в частности на здравоохранение.

США также утверждают, что предоставили через гуманитарные агентства с 2014 года $306 млн на поддержку лиц, "пострадавших от действий России на востоке Украины и в Крыму".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали соответственно 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.