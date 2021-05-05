Власти США поддержали приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Это следует из распространенного в среду заявления представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Чрезвычайные обстоятельства, связанные с пандемией, требуют чрезвычайных мер. Администрация США твердо верит в важность защиты интеллектуальной собственности, но в целях прекращения этой пандемии поддерживает отступление от [норм] этой защиты в отношении вакцин от COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. "Эти переговоры займут время, учитывая консенсусный характер этого института и сложность рассматриваемых вопросов", - добавила Тай.

Как сообщила ранее газета El Pais, около 400 депутатов Европарламента и национальных парламентов государств - членов ЕС выступили в поддержку временной приостановки соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Парламентарии присоединились к петиции, поданной несколько недель назад 34 международными организациями. Политики считают, что подобный шаг будет способствовать увеличению производства препаратов от коронавируса и гарантировать их справедливое распределение по всему миру.

В конце прошлого года Индия и ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам, производящим вакцины от коронавируса, временно отказаться от патентов на препараты с учетом масштабов пандемии. По данным газеты, к концу апреля этот призыв был поддержан более чем 103 странами, входящими в ВТО. В апреле 175 лауреатов Нобелевской премии, бывших глав государств и правительств призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.