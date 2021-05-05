Военнослужащий ЛНР погиб в бою при попытке ВСУ напасть на позиции Народной милиции

ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в ходе боя при попытке нападения украинских силовиков на позиции ЛНР. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления оборонного ведомства республики.

"С целью демонстрации западным кураторам агрессивных действий руководства республик военнослужащие 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку нападения на наши позиции. В ходе боя один из наших защитников погиб", - цитирует сообщение Луганскинформцентр.

Власти Украины начали силовую операцию в Донбассе в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в Минске участниками контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.