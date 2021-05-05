Лидер "Еш атид" пообещал создать в Израиле правительство единства

Новый поворот не туда: до устойчивой коалиции в парламенте Израиля все так же далеко

"Правительство единства не вопрос компромисса, это наша цель. Мы должны создать правительство, которое станет отражением того факта, что мы не ненавидим друг друга", - распространила заявление Лапида его пресс-служба. По словам лидера "Еш атид", в будущем кабмине Израиля "левые и правые [силы] будут работать вместе с тем, чтобы противостоять вызовам в области экономики и безопасности".

Ривлин ранее в ходе специального телеобращения заявил, что передает мандат на формирование кабмина по итогам выборов 23 марта главе партии "Еш атид" после того, как во вторник вечером Нетаньяху проинформировал его, что не справился с задачей по созданию коалиции в отведенный ему срок в 28 дней. Премьер не стал просить у президента дополнительные две недели, на что он имел право, отмечает государственное радио Kan.

В среду в течение дня Ривлин провел консультации с главами прошедших в Кнессет (парламент) 24-го созыва партий, в ходе которых за кандидатуру Лапида высказались 56 из 120 депутатов Кнессета (парламента) 24-го созыва при необходимом минимуме в 61 для создания устойчивой коалиции. "Стало ясно, что у Яира Лапида есть возможность сформировать правительство, которое сможет получить поддержку Кнессета, но на этом пути много сложностей", - сказал президент, упомянув вероятность проведения пятых за два с половиной года парламентских выборов в Израиле в случае, если глава "Еш атид" не справится с задачей формирования кабмина за отведенные ему законом 28 дней без возможности продления.

Если правительство так и не будет создано, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены перевыборы. Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета, он непрерывно находится у власти в Израиле с 2009 года.

По результатам двух предшествовавших голосованию 2 марта 2020 года выборов в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.