ВВС США совершили четыре рейса в Индию для доставки медоборудования

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США совершили уже четыре рейса для доставки в Индию медицинского оборудования и другой необходимой помощи в связи со вспышкой коронавируса в этой стране. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Сегодня четвертый самолет ВВС США приземлился в Индии с грузом необходимых медицинских препаратов и другого оборудования", - сказал он. По его словам, на четырех самолетах были доставлены 1 млн быстрых тестов по диагностированию заражения коронавирусной инфекцией, 545 концентраторов кислорода, более 1,6 млн противовирусных масок и другого оборудования.

Кирби добавил, что США продолжают контакты с Индией по поводу предоставления другой необходимой помощи.

В конце апреля Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят помощь в размере более $100 млн для борьбы с распространением нового коронавируса Индии, которая столкнулась со вспышкой инфекции.